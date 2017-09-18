Кербер вышла во второй круг турнира в Токио, Путинцева выбыла

Немка Ангелик Кербер переиграла японку Наоми Осака в первом круге турнира в Токио. Встреча закончилась в двух сетах со четом 6:3, 6:4. В следующем матче седьмая "сеяная" сыграет с победительницей пары Магдалена Рыбарикова – Барбора Стрыцова.

В другом поединке турнира Юлия Путинцева из Казахстана проиграла японке Куруми Нара – 6:2, 4:6, 2:6. Во втором круге Нара сыграет либо с Си Сувэй, либо с Моникой Пуиг.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кербер (Германия, 7) – Осака (Япония) – 6:3, 6:4

Нара (Япония, WC) – Путинцева (Казахстан) – 2:6, 6:4, 6:2