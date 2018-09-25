Касаткина вышла в третий круг турнира в Ухане

Россиянка Дарья Касаткина победила Ван Сиюй во втором круге турнира в Ухане. Ее соперница по третьему кругу определится в матче первой ракетки мира Симоны Халеп и Доминики Цибулковой.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 13) - Ван Сиюй (Китай, Q) - 6:1, 3:6, 7:6 (10:8)

Дарья Гаврилова (Австралия) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:2, 7:6 (7:3)

Ван Цян (Китай, WC) - Каролина Плишкова (Чехия, 8) - 6:1, 3:6, 6:3