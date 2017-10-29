Каролин Возняцки: "Прошлый год был тяжелым, но вернуться и выиграть итоговый турнир значит очень много для меня"

Датчанка Каролин Возняцки, победившая американку Винус Уильямс в финале итогового турнира WTA, отметила, что должна была обыграть соперницу. Она также добавила, что этот титул очень важен для нее.

Отметим, что Возняцки впервые в карьере выиграла итоговый турнир. Для нее это 27-й титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. Она завершит год на третьем месте в рейтинге WTA.

– В начале матча все шло довольно спокойно, но затем Винус значительно улучшила свою игру и начала играть очень опасно. Я рада, что в конце концов все-таки смогла победить, – приводит пресс-служба WTA слова Возняцки. – Я проиграла все семь матчей Уильямс до этого? Знаете, 8 – это мое счастливое число. Я решила, что если я должна обыграть ее хотя бы раз в карьере, то это должно быть сегодня. Я вышла на корт и сделала все возможное. Прошлый год был тяжелым, но вернуться и выиграть этот турнир значит очень много для меня.