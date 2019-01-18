Надаль переиграл де Минаура и вышел в 1/8 финала Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль переиграл австралийца Алекса Де Минаура (6:1, 6:2, 6:4) в матче третьего круга одиночного разряда в рамках турнира "Большого шлема" Australian Open. Встреча длилась 2 часа и 24 минуты.

Следующим соперником Надаля станет чешский теннисист Томаш Бердых.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Алекс Де Минаур (Австралия, 27) – 6:1, 6:2, 6:4

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