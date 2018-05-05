Касаткина обыграла Ван Цян в первом раунде турнира в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй раунд турнира WTA в Мадриде (Испания). В первом раунде она обыграла китаянку Ван Цян (7:5, 7:6).

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Сорана Кирстя (Румыния) – Катержина Синякова (Чехия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Ван Цян (Китай) - 7:5, 7:6 (8:6)