Касаткина обыграла Ван Цян в первом раунде турнира в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй раунд турнира WTA в Мадриде (Испания). В первом раунде она обыграла китаянку Ван Цян (7:5, 7:6).
В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Сорана Кирстя (Румыния) – Катержина Синякова (Чехия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Ван Цян (Китай) - 7:5, 7:6 (8:6)
Материалы других СМИ
Teremkanetuti
Чмокша ты бы матчасть учил что-ли, раз претендуешь на лавры теннисного обозревателя. Курникова экс-первая ракетка в парном рейтинге и победительница 2-х турниров БШ в паре, ну так, на минуточку.
22:49
ДОЛОЙ ИЗ РФПЛ ГАСТЕРОВ
Ну, да... Ну, да... Если сравнивать парочку "величайших" видов спорта наш/раш и ТАНДЕМЫ сотникова ==== медведева--бабасянша и удмуртка/татарка(загибатовая) === липницкая , то ПРОКЛАДОЧНИЦУ можно ассоциировать с ТОЙ --- У КОТОРОЙ ПРЫГАЮТ / прыгали "" НЕ ТОЛЬКО МЯЧИКИ!!!!!!!!""... Только курваникова сиськами своими не выиграла НИ ОДНОГО ТУРНИРА!!! ВИДИМО И кася таким "из сталинграда" запомнится белыми панталонами из-под юбчонки и ЧЕКОВЫМИ ДОКуМЕНТАМИ...
22:36
shpasic
так и было спланировано сегодня у Винус.
22:31
Я из Волгограда
Многие теннисисты сочли бы за честь дойти до второго,третьего или четвёртого круга и там уже вылететь. И никто не назовёт это позором...PS. А вылет в финале считается позором? А то у Дарьи был уже такой случай пару месяцев назад. Вылетела в финале крупного турнира и заработала при этом позорные 654 тысячи долларов. За восемь дней. Даже не миллион долларов. Для некоторых здешних писак это ну очень смешные деньги. Которые,к слову, им не заработать за всю свою жизнь.
22:19
ДОЛОЙ ИЗ РФПЛ ГАСТЕРОВ
Рекламная прокладочнца ""как девчонка"".... ну что, адепты наш/рашенские, ОПЯТЬ про "взятый чек " трындеть будете или ПОСЛЕ ГАРАНТИРОВАННОГО ПОЗОРА ВО 2-3-4--м турах БУДЕТЕ ГОРЛОПАНИТЬ , ЧТО ИМЕННО Т-А-К И БЫЛО СПЛАНИРОВАННО????
22:00
Я из Волгограда
ЧМОка,дружище,обрати внимание: за выход во второй круг в Мадриде Касаткина заработала почти столько же бабла,сколько Квитова,которая выиграла сегодня турнир в Праге. Ну и стоило Даше корячиться на том турнире,если он изначально заточен на победу кого-нибудь из чешок?
21:28
shpasic
на классе))
21:21