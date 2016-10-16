Елена Веснина: "Бегу - сложный оппонент для первого круга "Кубка Кремля"

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в преддверии матча первого круга "Кубка Кремля" отметила, что встреча с Ириной Бегу станет для нее непростой. По словам россиянки, румынская теннисистка хорошо чувствует мяч и здорово подает. Напомним, поединок состоится 17 октября.

– Я знаю Ирину Бегу как очень хорошую теннисистку, она непростая соперница, - приводит пресс-служба турнира слова Весниной. - Помню, пару лет назад она выбралась в финал "ВТБ Кубка Кремля" и показала очень хорошую игру. Она теннисистка традиционного плана: хорошо чувствует мяч, здорово подаёт. Поэтому она будет сложным оппонентом для первого круга.