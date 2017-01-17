Южный отказался от продолжения борьбы в первом круге Australian Open

Россиянин Михаил Южный во втором сете матча первого круга турнира "Большого шлема" против Мартина Багдатиса отказался от продолжения борьбы. Таким образом, в следующей стадии турнира сыграет 31-летний киприот.

Также во второй круг вышли испанец Пабло Карреньо Буста, бельгиец Давид Гоффен, американец Фрэнсис Тиафо и японец Йошихито Нишиока.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Багдатис (Кипр) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока

Карреньо Буста (Испания, 30) - Полански (Канада, LL) - 6:0, 3:6, 3:6, 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока

Гоффен (Бельгия, 11) - Опелка (США, Q) - 6:4, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4

Тиафо (США, Q) - Кукушкин (Казахстан) - 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 6:2

Нишиока (Япония) - Болт (Австралия, Q) - 6:4, 1:6, 6:2, 6:4