Возняцки победила Фетт во втором круге Australian Open, отыгравшись со счета 1:5 в решающем сете

Датчанка Каролин Возняцки одержала волевую победу над хорваткой Яной Фетт во втором круге Australian Open – 3:6, 6:2, 7:5. Вторая сеяная в третьем сете проигрывала со счетом 1:5, но смогла отыграться. У Фетт также было два матчбола на своей подаче. Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту.

В третьем круге Возняцки сыграет либо с голландкой Кики Бертенс, либо с американкой Николь Гиббс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания, 2) – Фетт (Хорватия) – 3:6, 6:2, 7:5