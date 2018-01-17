Возняцки победила Фетт во втором круге Australian Open, отыгравшись со счета 1:5 в решающем сете

Датчанка Каролин Возняцки одержала волевую победу над хорваткой Яной Фетт во втором круге Australian Open – 3:6, 6:2, 7:5. Вторая сеяная в третьем сете проигрывала со счетом 1:5, но смогла отыграться. У Фетт также было два матчбола на своей подаче. Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту.
В третьем круге Возняцки сыграет либо с голландкой Кики Бертенс, либо с американкой Николь Гиббс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Возняцки (Дания, 2) – Фетт (Хорватия) – 3:6, 6:2, 7:5
1-5 down and facing two match points. @CaroWozniacki did not give up. #AusOpen pic.twitter.com/f6BHNDFfue– #AusOpen (@AustralianOpen) 17 января 2018 г.
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alexzander
Тому ,поздравления!)
12:27
tryam
Маша тебя накажет)
10:44
Бней Иегуда
1-5 15-40.)) Ахаха, Каро.)) Знатно своих хейтерков потроллила.))
09:05