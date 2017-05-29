21:49 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

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Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:2, 3:6, 6:4. За выход в третий круг Веснина поборется с американкой Варварой Лепченко.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ВЕСНИНА (Россия, 14) - Хаддад Майя (Бразилия, Q) - 6:2, 3:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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RusSuck

И то на 6-м играла только благодаря тому, что конец дня, уже корты освободились.))

22:05

diskmen

Только в женском турнире все наши лидеры прошли 1 круг.В мужском полная безнадёга.

22:05

RusSuck

Корт №6 (фактически №8). Вы теперь поняли ценность её олимпийского золота?))

22:01

rusfed 2.0

Красотка!

22:01

shpasic

молодец, Леночка!)) в следующем круге будет посложнее!))

21:54