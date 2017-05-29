Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:2, 3:6, 6:4. За выход в третий круг Веснина поборется с американкой Варварой Лепченко.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

ВЕСНИНА (Россия, 14) - Хаддад Майя (Бразилия, Q) - 6:2, 3:6, 6:4