Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:2, 3:6, 6:4. За выход в третий круг Веснина поборется с американкой Варварой Лепченко.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
ВЕСНИНА (Россия, 14) - Хаддад Майя (Бразилия, Q) - 6:2, 3:6, 6:4
RusSuck
И то на 6-м играла только благодаря тому, что конец дня, уже корты освободились.))
22:05
diskmen
Только в женском турнире все наши лидеры прошли 1 круг.В мужском полная безнадёга.
22:05
RusSuck
Корт №6 (фактически №8). Вы теперь поняли ценность её олимпийского золота?))
22:01
rusfed 2.0
Красотка!
22:01
shpasic
молодец, Леночка!)) в следующем круге будет посложнее!))
21:54