Стосур, скорее всего, пропустит Уимблдон

Чемпионка US Open-2011 Сэм Стосур с высокой долей вероятности пропустит Уимблдон, стартующий 3 июля. После Открытого чемпионата Франции, где австралийка проиграла в четвертом круге будущей чемпионке Елене Остапенко, у 33-летней теннисистки был диагностирован стрессовый перелом правой руки. Стосур уже снялась с подготовительного турнира в Истборне и почти наверняка пропустит травяной турнир "Большого шлема". Ожидается, что к старту Открытого чемпионата США в конце августа австралийка будет в порядке.