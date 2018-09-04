Стали известны все пары 1/4 финала на US Open. Шарапова за бортом

Определились все пары 1/4 финала US Open в женском одиночном разряде. Последней участницей этой стадии турнира "Большого шлема" стала испанка Карла Суарес Наварро, победившая в четвертом круге россиянку Марию Шарапову (6:4, 6:3). 24-я ракетка мира в четвертьфинале сыграет с представительницей США Мэдисон Кис.
В других матчах 1/4 финала US Open сыграют:
Серена Уильямс (США, 26) – Каролина Плишкова (Чехия, 8);
Слоан Стивенс (США, 3) – Анастасия Севастова (Латвия, 18);
Наоми Осака (Япония, 19) – Леся Цуренко (Украина, 36).
- Серена Уильямс
- Мария Шарапова
- Карла Суарес Наварро
- Слоан Стивенс
- Каролина Плишкова
- Мэдисон Кис
- Леся Цуренко