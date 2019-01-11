Шамиль Тарпищев: "Шарапова способна спокойно дойти до четвертого круга на Australian Open"

Глава ФТР Шамиль Тарпищев высказался о шансах российской теннисистки Марии Шараповой на первом в сезоне турнира "Большого шлема" Australian Open. Он отметил, что спортсменка может спокойно дойти до четвертого круга.

- У Шараповой нормальная сетка, и пусть в третьем круге возможна встреча с Каролин Возняцки, но она Марии по силам, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - Шарапова способна спокойно дойти до четвертого круга, если все будет хорошо с первой подачей - подавать под 70% и держать ее, играть без провалов.

В женском турнире на победу претендуют 12 теннисисток. Всех лихорадит, предсказать, кто станет чемпионом, невозможно.

Турнир пройдет в Мельбурне с 15 по 28 января.

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