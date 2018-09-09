Серена Уильямс: "Не знаю, от радости или печали плакала Осака"

Американка Серена Уильямс призналась, что чувствовала себя неловко, когда победившая ее в финале US Open Наоми Осака расплакалась. Перед этим Уильямс устроила истерику на корте, назвав судью "вором", за что он оштрафовал ее на гейм.

– Не знаю, как охарактеризовать ощущения. Стараюсь сохранять позитивный настрой, – цитирует L’Equipe Уильямс. – Сыграл ли судья роль в результате? Это очень хороший вопрос. Не знаю. Осака очень хорошо играла, так что мне пришлось перестраиваться, чтобы вернуться в игру. При этом много раз за свою карьеру мне удавалось по ходу матча повышать уровень игры.

Мне было плохо, поэтому после игры я плакала. И Наоми плакала. Она только что выиграла, и я не знала, были это слезы радости или печали. Подумала, что я не так себя чувствовала, когда выиграла свой первый турнир "Большого шлема". Не хотела, чтобы Осака чувствовала себя так.