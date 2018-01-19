10:14 | Теннис — "Большой шлем"

Рублев уступил Димитрову в третьем круге Australian Open

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Болгарин Григор Димитров переиграл в четырех сетах россиянина Андрея Рублева в третьем круге Australian Open. Встреча длилась 3 часа и 7 минут.

В следующем раунде Димитров встретится с победителем пары Ник Кирьос (Австралия) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Димитров (Болгария, 3) - РУБЛЕВ (Россия, 30) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (22)
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БэнД

Ушатали мажорика.

19:14

SergMayak

Если Рублев будет ждать мячи всегда на задней линии, то в топ-20 ему путь заказан. Там намного более стабильные парни есть.

16:37

SergMayak

По ходу матча, стал болеть за Димитрова! Рублев просто вел себя как капризный ребенок, психи, бросания ракетки, абсолютное неспособность собраться в решающий момент, особенно когда свыше 10 двойных подарил ему Григор! И еще - в игре Рублева просто дырища есть, когда надо после диагонального форхэнда. выходить к сетке и заканчивать розыгрыш. но нет!!!! он упорно ждет мяч на задней линии и дает вернуться в игру Димитрову! Это просто ужасно выглядело, и с такой игрой шансов на победу было ноль!!

16:34

Michelangelo.ru

Медведев тоже серьёзного уровня достиг

12:08

Michelangelo.ru

В прошлом году Рублев вылетел во 2 круге, в этот раз в третьем, рейтинг в плюс, если не ошибаюсь, в первой половине прошлого года Рублёв мало выигрывал, вот на Ролан Гаррос он вылетел в первом круге, так что в в двадцатку может залезть уже скоро

12:07

Bache Gabrielsen

Родченков, совсем недавно, а именно на последнем US Open, Димитров слил Рублеву в трех сетах. Так что еще неизвестно, кто кого :)

12:03

fonkom

В целом, подрастает новое поколение. Был провал, но теперь есть надежда, что будет за кого болеть на ТБШ. И Рублёв, и Хачанов неплохо сыграли.

11:38

Bache Gabrielsen

Точно так, maximus, надо было брать 3-й сет, и все было бы ОК.

11:22

maximus

Ключевой момент - когда Рублев вел 4-2 в 3-м сете. Пока психологически наше трио никак не созреет для больших побед

11:16

Bache Gabrielsen

Ничего, Андрюха. в следующий раз только злее будешь. Играл на равных с третьей ракеткой мира, ну, не пошло немного. А на ушлепков с красноречиво говорящих об их сущности никами, вроде родченкова и уепинни, не стоит обращать внимания. Мелких завистливых лузеров во все времена хватало.

11:06

super_bear

Бней дурачок , че его слушать )) Болеет за всех топовых игроков против россиян , ясен пень , что по статистики топовые игроки будут намного чаще выигрывать ))

11:04

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Врубеля отжучил бывший любовник шары--литераторши????

11:02

Новоуепинни

Ха-ха-ха, всю тарпищев-тим разбомбили как днарей, и трех кругов не прошло, бгг. Этому-то распиаренному иванушке даже повезло - весь пенсионерский шлак попался в виде Феррера и Багдатиса, и бездарный альфонс, и то ниче не сумел, бгг

10:54

Don

ЧМОка, эра Мюррея продолжается, бгг)))

10:45

Florida9

Мог и выиграть , брейковые очки плохо разыгрывал

10:45

streletc1783

Хорошо,играл почти на равных с третьей ракеткой мира.Смог взять одну партию.К концу года должен быть в двадцатке,а может и выше.Растёт потихоньку!

10:41

Бней Иегуда

Григор явно далёк от той формы, что он показывал на Итоговом.) Можно смело говорить, что победа на классе.)) Андрюфка, как не пыжится, но до топ-уровня ему как до Луны.) И предпосылок для того, чтобы стать топом нет, слабоват он, по всем параметрам.)

10:21

rusfed 2.0

Оказывается, это Донской комментировал на Евроспорте. Совсем неплохо! Есть резервная профессия по завершении карьеры! )

10:20

rusfed 2.0

Видел только четвертую партию - классная игра. Рублеву не должно быть за себя стыдно. Боролся как лев, и был ничем не хуже Димитрова. Выстрелит на ТБШ уже в текущем сезоне

10:18

shpasic

Папа предсказывал железобетонные 1X Реала против Барселоны.

10:17

shpasic

в целом неплохо.

10:16

Бней Иегуда

Бней Иегуда Гриша, дальше матч попроще будет.)) 15:51 17 января ------------------------- Как Папа и предсказывал.)) Изи мани!))

10:16