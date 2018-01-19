Рублев уступил Димитрову в третьем круге Australian Open

Болгарин Григор Димитров переиграл в четырех сетах россиянина Андрея Рублева в третьем круге Australian Open. Встреча длилась 3 часа и 7 минут.
В следующем раунде Димитров встретится с победителем пары Ник Кирьос (Австралия) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Димитров (Болгария, 3) - РУБЛЕВ (Россия, 30) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
БэнД
Ушатали мажорика.
19:14
SergMayak
Если Рублев будет ждать мячи всегда на задней линии, то в топ-20 ему путь заказан. Там намного более стабильные парни есть.
16:37
SergMayak
По ходу матча, стал болеть за Димитрова! Рублев просто вел себя как капризный ребенок, психи, бросания ракетки, абсолютное неспособность собраться в решающий момент, особенно когда свыше 10 двойных подарил ему Григор! И еще - в игре Рублева просто дырища есть, когда надо после диагонального форхэнда. выходить к сетке и заканчивать розыгрыш. но нет!!!! он упорно ждет мяч на задней линии и дает вернуться в игру Димитрову! Это просто ужасно выглядело, и с такой игрой шансов на победу было ноль!!
16:34
Michelangelo.ru
Медведев тоже серьёзного уровня достиг
12:08
Michelangelo.ru
В прошлом году Рублев вылетел во 2 круге, в этот раз в третьем, рейтинг в плюс, если не ошибаюсь, в первой половине прошлого года Рублёв мало выигрывал, вот на Ролан Гаррос он вылетел в первом круге, так что в в двадцатку может залезть уже скоро
12:07
Bache Gabrielsen
Родченков, совсем недавно, а именно на последнем US Open, Димитров слил Рублеву в трех сетах. Так что еще неизвестно, кто кого :)
12:03
fonkom
В целом, подрастает новое поколение. Был провал, но теперь есть надежда, что будет за кого болеть на ТБШ. И Рублёв, и Хачанов неплохо сыграли.
11:38
Bache Gabrielsen
Точно так, maximus, надо было брать 3-й сет, и все было бы ОК.
11:22
maximus
Ключевой момент - когда Рублев вел 4-2 в 3-м сете. Пока психологически наше трио никак не созреет для больших побед
11:16
Bache Gabrielsen
Ничего, Андрюха. в следующий раз только злее будешь. Играл на равных с третьей ракеткой мира, ну, не пошло немного. А на ушлепков с красноречиво говорящих об их сущности никами, вроде родченкова и уепинни, не стоит обращать внимания. Мелких завистливых лузеров во все времена хватало.
11:06
super_bear
Бней дурачок , че его слушать )) Болеет за всех топовых игроков против россиян , ясен пень , что по статистики топовые игроки будут намного чаще выигрывать ))
11:04
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Врубеля отжучил бывший любовник шары--литераторши????
11:02
Новоуепинни
Ха-ха-ха, всю тарпищев-тим разбомбили как днарей, и трех кругов не прошло, бгг. Этому-то распиаренному иванушке даже повезло - весь пенсионерский шлак попался в виде Феррера и Багдатиса, и бездарный альфонс, и то ниче не сумел, бгг
10:54
Don
ЧМОка, эра Мюррея продолжается, бгг)))
10:45
Florida9
Мог и выиграть , брейковые очки плохо разыгрывал
10:45
streletc1783
Хорошо,играл почти на равных с третьей ракеткой мира.Смог взять одну партию.К концу года должен быть в двадцатке,а может и выше.Растёт потихоньку!
10:41
Бней Иегуда
Григор явно далёк от той формы, что он показывал на Итоговом.) Можно смело говорить, что победа на классе.)) Андрюфка, как не пыжится, но до топ-уровня ему как до Луны.) И предпосылок для того, чтобы стать топом нет, слабоват он, по всем параметрам.)
10:21
rusfed 2.0
Оказывается, это Донской комментировал на Евроспорте. Совсем неплохо! Есть резервная профессия по завершении карьеры! )
10:20
rusfed 2.0
Видел только четвертую партию - классная игра. Рублеву не должно быть за себя стыдно. Боролся как лев, и был ничем не хуже Димитрова. Выстрелит на ТБШ уже в текущем сезоне
10:18
shpasic
Папа предсказывал железобетонные 1X Реала против Барселоны.
10:17
shpasic
в целом неплохо.
10:16
Бней Иегуда
Бней Иегуда Гриша, дальше матч попроще будет.)) 15:51 17 января ------------------------- Как Папа и предсказывал.)) Изи мани!))
10:16