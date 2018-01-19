Рублев уступил Димитрову в третьем круге Australian Open

Болгарин Григор Димитров переиграл в четырех сетах россиянина Андрея Рублева в третьем круге Australian Open. Встреча длилась 3 часа и 7 минут.

В следующем раунде Димитров встретится с победителем пары Ник Кирьос (Австралия) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Димитров (Болгария, 3) - РУБЛЕВ (Россия, 30) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:4