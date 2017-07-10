Кузнецова победила Радванску и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона. В поединке четвертого круга она в двух сетах обыграла Агнешку Радванску из Польши. Следующая соперница Кузнецовой определится в дуэли немки Ангелик Кербер и испанки Гарбинье Мугурусы.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – Радванска (Польша, 9) – 6:2, 6:4