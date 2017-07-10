Кузнецова победила Радванску и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона. В поединке четвертого круга она в двух сетах обыграла Агнешку Радванску из Польши. Следующая соперница Кузнецовой определится в дуэли немки Ангелик Кербер и испанки Гарбинье Мугурусы.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – Радванска (Польша, 9) – 6:2, 6:4
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
А Серена знаешь сколько ТБШ выиграла?)) А ты свой грязный рот на неё раскрывал и не стеснялся, поцреотическая плесень.))
16:06
Сибиряк.1974.СМ
Мои поздравления Светлане. Молодец! Идём дальше.
16:06
Bache Gabrielsen
Заткнулся бы уже, лошара. Сам и чемпионом двора не был ни в одном виде спорта, кроме, может, литрбола, а как выступать не по делу, так он первый. Кузнецова - победительница турнира БШ и уважаемый в мире тенниса человек. а ты лузер голимый. Кстати, и погоняло твое много говорит о твоем интеллекте и взглядах на жизнь.
16:00
Xen1um
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!, вот чмоку вшторило, успокоится не может, весь изошелся.
16:00
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Затёрли уже дуремара.))
15:52
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Любой, кто готов к пари на матч Кузнецова-Мугуруса (или Кербер), на исход, тотал, фору - милости просим.))
15:48
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Твой прогноз кто-нибудь видел, питерское дно?)) Мои регулярно здесь, и регулярно заходят.)) Или хотел на халявку ставить?)) А то давай замутим на 1/4, я готов зарубиться, если в штанишки не наложишь.))
15:46
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Я с Кузмака поугарал малёхо.)) Агнешка на своих тонюсеньких ножках элементарно не успеваем за ударами лошади, а этот распинается, какой у Светы гениальный удар прошёл, бгг.)) Вот же ш лошара.))
15:35
pavelparis
Очень хорошая игра, Света! Первый сэт вообще в одну калитку, во втором подтвердила, что сильнее. Активно играла и заслуженно победила - удачи в след матче !
15:32
Florida9
Лучшая игра Светланы за последние годы !
15:30
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Всё в точности, как я и предсказывал.) Ага, увы, в отвратной форме.) Должна была ещё Макхейл слетать, где чудом ушла с двух матчболов.) А с такой формой вальнуть мужика не представляется возможным, слишком большая разница в физике, хрупкая девочка против сбитого качка.)) Мужик вроде как в хорошей форме, и вроде как опять соперница намечается, у которой также как и у Радванской провальный сезон, что Кербер, что Мугуруса. Всё будет зависеть от Энджи (либо Гарбин). Если выйдут на свой уровень, несомненно победят, ибо Кузнец ничего выдающегося не показывает.)
15:26
oleg.bob
Здорово, Светлана! Жми дальше!
15:25