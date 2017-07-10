15:14 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова победила Радванску и вышла в четвертьфинал Уимблдона

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Россиянка Светлана Кузнецова стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона. В поединке четвертого круга она в двух сетах обыграла Агнешку Радванску из Польши. Следующая соперница Кузнецовой определится в дуэли немки Ангелик Кербер и испанки Гарбинье Мугурусы.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – Радванска (Польша, 9) – 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

А Серена знаешь сколько ТБШ выиграла?)) А ты свой грязный рот на неё раскрывал и не стеснялся, поцреотическая плесень.))

16:06

Сибиряк.1974.СМ

Мои поздравления Светлане. Молодец! Идём дальше.

16:06

Bache Gabrielsen

Заткнулся бы уже, лошара. Сам и чемпионом двора не был ни в одном виде спорта, кроме, может, литрбола, а как выступать не по делу, так он первый. Кузнецова - победительница турнира БШ и уважаемый в мире тенниса человек. а ты лузер голимый. Кстати, и погоняло твое много говорит о твоем интеллекте и взглядах на жизнь.

16:00

Xen1um

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!, вот чмоку вшторило, успокоится не может, весь изошелся.

16:00

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Затёрли уже дуремара.))

15:52

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Любой, кто готов к пари на матч Кузнецова-Мугуруса (или Кербер), на исход, тотал, фору - милости просим.))

15:48

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Твой прогноз кто-нибудь видел, питерское дно?)) Мои регулярно здесь, и регулярно заходят.)) Или хотел на халявку ставить?)) А то давай замутим на 1/4, я готов зарубиться, если в штанишки не наложишь.))

15:46

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Я с Кузмака поугарал малёхо.)) Агнешка на своих тонюсеньких ножках элементарно не успеваем за ударами лошади, а этот распинается, какой у Светы гениальный удар прошёл, бгг.)) Вот же ш лошара.))

15:35

pavelparis

Очень хорошая игра, Света! Первый сэт вообще в одну калитку, во втором подтвердила, что сильнее. Активно играла и заслуженно победила - удачи в след матче !

15:32

Florida9

Лучшая игра Светланы за последние годы !

15:30

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Всё в точности, как я и предсказывал.) Ага, увы, в отвратной форме.) Должна была ещё Макхейл слетать, где чудом ушла с двух матчболов.) А с такой формой вальнуть мужика не представляется возможным, слишком большая разница в физике, хрупкая девочка против сбитого качка.)) Мужик вроде как в хорошей форме, и вроде как опять соперница намечается, у которой также как и у Радванской провальный сезон, что Кербер, что Мугуруса. Всё будет зависеть от Энджи (либо Гарбин). Если выйдут на свой уровень, несомненно победят, ибо Кузнец ничего выдающегося не показывает.)

15:26

oleg.bob

Здорово, Светлана! Жми дальше!

15:25