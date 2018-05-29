"Костюм кошки Ваканды". Серена Уильямс объяснила выбор наряда на Roland Garros

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала выбор своего наряда на Roland Garros. Экс-первая ракетка мира в первом круге Открытого чемпионата Франции победила Кристину Плишкову (7:6, 6:4). 36-летняя американка, вернувшаяся на корт после рождения дочери, выступала в черном облегающем костюме.

- Я называю это костюмом кошки Ваканды. В нем я себя чувствую принцессой воинов. Это круто! - цитирует BBC Серену Уильямс.

Ваканда - вымышленная африканская страна с развитыми технологиями из комиксов студии Marvel. Уильямс, возможно, намекала на Черную Пантеру, супергероя и короля Ваканды.