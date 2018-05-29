22:25 | Теннис — "Большой шлем"

"Костюм кошки Ваканды". Серена Уильямс объяснила выбор наряда на Roland Garros

5

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала выбор своего наряда на Roland Garros. Экс-первая ракетка мира в первом круге Открытого чемпионата Франции победила Кристину Плишкову (7:6, 6:4). 36-летняя американка, вернувшаяся на корт после рождения дочери, выступала в черном облегающем костюме.

- Я называю это костюмом кошки Ваканды. В нем я себя чувствую принцессой воинов. Это круто! - цитирует BBC Серену Уильямс.

Ваканда - вымышленная африканская страна с развитыми технологиями из комиксов студии Marvel. Уильямс, возможно, намекала на Черную Пантеру, супергероя и короля Ваканды.

Вторник. Париж. Серена УИЛЬЯМС в поединке с Каролиной Плишковой.

 

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бу-га-га!

"Кошка Ваканда")))) Корова Мабинда.)))

23:25

ion

Господи, какая она тупая.

23:18

Bibigon2000

мужебаб

23:17

ladafan

каканда наверно все таки........

22:45

delacrua

вот это кошечка... бедра 120 наверно, это танк...

22:41

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!