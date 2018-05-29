"Костюм кошки Ваканды". Серена Уильямс объяснила выбор наряда на Roland Garros

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала выбор своего наряда на Roland Garros. Экс-первая ракетка мира в первом круге Открытого чемпионата Франции победила Кристину Плишкову (7:6, 6:4). 36-летняя американка, вернувшаяся на корт после рождения дочери, выступала в черном облегающем костюме.
- Я называю это костюмом кошки Ваканды. В нем я себя чувствую принцессой воинов. Это круто! - цитирует BBC Серену Уильямс.
Ваканда - вымышленная африканская страна с развитыми технологиями из комиксов студии Marvel. Уильямс, возможно, намекала на Черную Пантеру, супергероя и короля Ваканды.
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Бу-га-га!
"Кошка Ваканда")))) Корова Мабинда.)))
23:25
ion
Господи, какая она тупая.
23:18
Bibigon2000
мужебаб
23:17
ladafan
каканда наверно все таки........
22:45
delacrua
вот это кошечка... бедра 120 наверно, это танк...
22:41