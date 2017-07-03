Киргиос снялся с Уимблдона из-за травмы, Цонга вышел во второй круг

Австралиец Ник Киргиос из-за травмы снялся с Уимблдона по ходу матча первого круга с французом Пьер-Югом Эрбером при счете 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 58 минут. Во втором круге Эрбер встретится либо с Рожуриу Дутрой Силвой, либо с Бенуа Пэром.

Представитель Франции Жо-Вилфрид Цонга победил британца Кэмерона Норри. В следующем круге турнира он сыграет с итальянцем Симоне Болелли.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Эрбер (Франция) – Киргиос (Австралия, 20) – 6:3, 6:4, 0:0 отказ 2-го игрока

Цонга (Франция, 12) – Норри (Великобритания, WC) – 6:3, 6:2, 6:2

Керри (США, 24) – Фаббиано (Италия) – 7:6 (7:5), 7:5, 6:2

Браун (Германия) – Соуза (Португалия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4

Болелли (Италия, Q) - Лу Еньсунь (Тайвань) - 6:3, 1:6, 6:3, 6:4