Карреньо Буста пробился в четвертый круг Austrralian Open

Испанец Пабло Карреньо Буста, "посеянный" на Australian Open под 10-м номером, вышел в четвертый круг первого в сезоне турнира "Большого шлема". В третьем круге испанец одержал победу над Жилем Мюллером из Люксембурга. Встреча, продолжавшаяся 3 часа и 21 минуту, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5.

В четвертом круге он встретится с победителем матча между американцем Райаном Харрисоном и хорватом Марином Чиличем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карреньо Буста (Испания, 10) – Мюллер Ж. (Люксембург, 23) – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5,

Эдмунд (Великобритания) – Басилашвили (Грузия) – 7:6 (7:0), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5.