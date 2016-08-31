Карлович вышел во второй круг US Open, установив рекорд по количеству подач навылет

Хорват Иво Карлович нанес поражение представителю Тайваля Лу Еньсуню в матче первого круга US Open в пяти сетах – 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 52 минуты. Примечательно, что теннисист из Хорватии установил рекорд турнира, выполнив за матч 61 подачу навылет.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлович (Хорватия, 21) – Лу Еньсунь (Тайвань) – 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:5

Янг (США) – Штруфф (Германия) – 6:3, 7:5, 4:6, 7:5

Дель Потро (Аргентина, WC) – Шварцман (Аргентина) – 6:4, 6:4, 7:6 (7:3)

Тим (Австрия) – Миллмэн (Австралия) – 6:3, 2:6, 5:7, 6:4, 6:3

Киргиос (Австралия, 14) – Бедене (Великобритания) – 6:4, 6:4, 6:4

Себальос (Аргентина) – Майер (Германия) – 6:3, 6:4, 7:6 (9:7)

Марченко (Украина) – Додиг (Хорватия) – 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 7:5

Джумхур (Босния и Герцеговина) – Томич (Австралия) – 6:4, 6:3, 4:6, 7:6 (7:0)

Беранкис (Литва) – Джазири (Тунис) – 3:6, 7:6 (7:3), 6:3, 6:4

Симон (Франция, 30) – Штепанек (Чехия, Q) – 6:3, 6:1, 6:4

Лоренци (Италия) – Берлок (Аргентина) – 6:4, 6:2, 6:1

Гранольерс (Испания) – Монако (Аргентина) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:4