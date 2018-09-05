Хуан Мартин Дель Потро: "Сделаю все, чтобы попасть в финал"

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро остался доволен своей игрой в четвертьфинале US Open. Он победил в четырех сетах американца Джона Изнера и встретится в полуфинале с Рафаэлем Надалем.

– Я провел очень хороший матч, довольно грамотно действовал, – цитирует AFP Дель Потро. – Очень доволен своим уровнем игры. И рад, что удалось показать такой теннис на US Open, дойти до полуфинала. Не знаю, получится ли победить, но я сделаю все возможное, чтобы пройти в финал.

Конечно, фактор погоды сказывается. Теннисистам приходится учитывать эту жару и влажность, чтобы строить свою игру. Я видел, как Изнер устал. Да я и сам к последнему сету был уставший.