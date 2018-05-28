Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга Roland Garros обыграл австрийца Андреса Хайдер-Маурера со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:3. Во втором круге он встретится с победителем пары Гильермо Гарсия-Лопес – Стэн Вавринка.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен ХАЧАНОВ (Россия) – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) – 7:6 (7:0), 6:3, 6:3
Кэмерон Норри (Великобритания) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока
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