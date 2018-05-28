Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга Roland Garros обыграл австрийца Андреса Хайдер-Маурера со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:3. Во втором круге он встретится с победителем пары Гильермо Гарсия-Лопес – Стэн Вавринка.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен ХАЧАНОВ (Россия) – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) – 7:6 (7:0), 6:3, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока