Хачанов и Рублев выступят в паре на US Open

Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют в паре на стартующем в понедельник Открытом чемпионате США. В первом круге они встретятся с "посеянными" под 16-м номером Сэмом Гротом и Айсамом Куреши. Отметим, что российские теннисисты тренируются в одной академии в Барселоне и являются хорошими друзьями. Выступление на US Open они, вероятно, рассматривают как подготовку к матчу Кубка Дэвиса за место в Мировой группе с Венгрией, который пройдет в Будапеште после US Open.

В сетке Открытого чемпионата США есть и еще один чисто российский дуэт – Даниил Медведев/Михаил Елгин. Андрей Кузнецов сыграет вместе с Малеком Джазири из Туниса, а Михаил Южный – с русским немцем Мишей Зверевым.