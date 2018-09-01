Хачанов гордится своей игрой против Надаля

Россиянин Карен Хачанов отметил, что отдал все силы в матче третьего круга US Open против испанца Рафаэля Надаля. Поединок завершился со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу первой ракетки мира.

- Я оставил все силы, что у меня были. Думаю, все это видели, - цитирует Хачанова пресс-служба ATP. - Я горжусь тем, что сегодня смог показать хорошую игру, сражался до конца. Все решили несколько розыгрышей, и матч вполне мог завершиться иначе. Мое большое уважение Рафе. Он великий боец, поэтому он и лучший в мире.

Я проиграл матч, но через какое-то время, может быть день или два, я его обдумаю, пересмотрю. Конечно, он добавит мне опыта и уверенности в себе. Считаю, что такие игры приближают к уровню лучших в мире теннисистов.

Ранее Надаль высказал мнение, что 22-летнего Хачанова ждет большое будущее.