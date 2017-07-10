Федерер в 15-й раз в карьере дошел до четвертьфинала Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:2, 6:4.
За выход в полуфинал Федерер поборется с победителем матча Милош Раонич (Канада) - Александр Зверев (Германия).
Отметим, что Федерер в 15-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона и превзошел рекорд Джимми Коннорса (14).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Федерер (Швейцария, 3) - Димитров (Болгария, 13) - 6:4, 6:2, 6:4
shpasic
ха, зато у Надаля с Муллером в пятисетовом поединке наберётся виннеров в несколько раз больше!)))
21:58