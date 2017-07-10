21:10 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Федерер в 15-й раз в карьере дошел до четвертьфинала Уимблдона

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Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:2, 6:4.

За выход в полуфинал Федерер поборется с победителем матча Милош Раонич (Канада) - Александр Зверев (Германия).

Отметим, что Федерер в 15-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона и превзошел рекорд Джимми Коннорса (14).

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Федерер (Швейцария, 3) - Димитров (Болгария, 13) - 6:4, 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ха, зато у Надаля с Муллером в пятисетовом поединке наберётся виннеров в несколько раз больше!)))

21:58