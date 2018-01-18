15:45 | Теннис — "Большой шлем"

Федерер победил Штруффа и сыграет с Гаске в третьем круге Australian Open


Швейцарец Роджер Федерер обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.

Следующим соперником Федерера будет француз Ришар Гаске.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Федерер (Швейцария, 2) – Штруфф (Германия) – 6:4, 6:4, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/

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