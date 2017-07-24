Елена Веснина: "Шараповой стоит хотя бы раз сыграть в квалификации, чтобы ее недоброжелатели замолчали"

Елена Веснина, побывавшая вместе с Екатериной Макаровой в гостях у "СЭ", поделилась своим мнением о возможном выступлении соотечественницы Марии Шараповой в квалификации Открытого чемпионата США. Экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров "Большого шлема", располагающаяся на 173-м месте в рейтинге WTA, не попадает в основную сетку напрямую, а специального приглашения организаторы ей пока не предоставили.

– Я думаю, что Марии Шараповой стоит соглашаться на выступление в квалификации US Open. Маша очень хочет играть, и если других вариантов уже нет, то ее уровень игры позволит ей спокойно пройти квалификацию. Ей стоит хотя бы один раз сыграть в отборочном турнире даже для того, чтобы все ее недоброжелатели и те, кто желает ей скорейшего завершения карьеры, замолчали уже. Насколько я знаю, она очень хочет вернуться, много тренируется и собирается выступать не один год, – сказала Веснина.

Напомним, что Мария Шарапова в апреле вернулась в тур после 15-месячной дисквалификации за мельдоний и дошла до полуфинала в Штутгарте. После выступления в Мадриде она набрала достаточно очков, чтобы войти в Top-200 мирового рейтинга и попасть в квалификацию Уимблдона и US Open. Однако травяной турнир "Большого шлема" она была вынуждена пропустить из-за травмы бедра. Возвращение россиянки должно состояться на следующей неделе на турнире в Стэнфорде, где ей предоставили wild card. Также она получила специальное приглашение на турнир в Торонто. (Мария НИКУЛАШКИНА)