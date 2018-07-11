Елена Остапенко: "Кербер – прекрасная теннисистка. Это будет настоящая битва"

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко заявила, что полуфинальный матч против немки Ангелик Кербер станет настоящей битвой.

- Кербер – прекрасная теннисистка. Это будет сложный матч, настоящая битва, - приводит официальный сайт тура Остапенко. - Но я постараюсь хорошо подготовиться. Думаю, нас ожидает немало долгих розыгрышей. Мне нужно будет играть уверенно, агрессивно и стабильно.

Встреча теннисисток состоится 12 июля.

Ранее в четвертьфиналах Кербер переиграла россиянку Дарью Касаткину (6:3, 7:5), а Остапенко - Доминику Цибулкову (7:5, 6:4).