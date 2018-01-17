Джумхур вышел в третий круг Australian Open, Куэвас выбыл

Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины обыграл австралийца Джона Миллмэна во втором круге Australian Open – 7:5, 3:6, 6:4, 6:1. Следующим соперником 28-го сеяного будет либо испанец Рафаэль Надаль, либо аргентинец Леонардо Майер.

Уругваец Пабло Куэвас проиграл американцу Райану Харрисону – 4:6, 6:7 (5:7), 4:6, а хорват Иво Карлович победил японца Юити Сугита.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) – Миллмэн (Австралия) – 7:5, 3:6, 6:4, 6:1

Харрисон Р. (США) – Куэвас (Уругвай, 31) – 6:4, 7:6 (7:5), 6:4

Карлович (Хорватия) – Сугита (Япония) – 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:5, 4:6, 12:10