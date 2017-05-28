Доден сыграет с Кузнецовой во втором круге Roland Garros

Француженка Осеан Доден в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи в первом круге Roland Garros. Следующей соперницей хозяйки корта станет россиянка Светлана Кузнецова.

Также во второй раунд Открытого чемпионата Франции пробились словачка Доминика Цибулкова, победившая испанку Лару Арруабаррену, и Александра Соснович из Белоруссии, одолевшая швейцарку Викторию Голубич.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Доден (Франция) – Джорджи (Италия) – 6:2, 6:3

Цибулкова (Словакия, 6) – Арруабаррена (Испания) – 6:2, 6:1

Соснович (Белоруссия) – Голубич (Швейцария) – 4:6, 7:5, 6:3