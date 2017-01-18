Александр Метревели: "Хачанов - самый перспективный из россиян"

Финалист Уимблдона-1973 Александр Метревели отметил, что теннисист Карен Хачанов является самым перспективным среди россиян. Сегодня российские игроки завершили свои выступления на Australian Open в одиночном разряде. Константин Кравчук, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов вылетели в первом круге, Андрей Рублев и Карен Хачанов - во втором.

- На большее трудно было рассчитывать. Положение в рейтинге, результаты - так просто не выскочишь. Надо иметь подтверждение в классе. Выделил бы Хачанова и Рублева, который прошел через квалификацию. Рублев показал очень хороший результат в Мельбурне. Хачанов показал мощную игру, уверенно действовал на задней линии. Он определенно прибавил. Думаю, что в этом сезоне он может закрепиться в сотне и улучшить свое положение. Считаю, что на данный момент он перспективнее всех ребят. Дальше надо работать.

До второй недели дойти тяжело. Многое зависит от положения в рейтинге и от сетки. Кузнецов, например, очень хорошо играл в первом круге, но проиграл в пяти сетах одному из сильнейших теннисистов - японцу Кеи Нишикори. Если бы попал на другого, результат выступления мог быть совсем иным. Дойти до второй недели - это достижение. Когда теннисист доходит до второй недели, это значит, что класс у него очень высокий.