Янник Ноа: "Это конец Кубка Дэвиса"

Известный французский теннисист, победитель "Ролан Гаррос"-1983 Янник Ноа скептически оценил изменения формата Кубка Дэвиса. Ранее ITF анонсировал реформирование турнира, существующего с 1900 года.

"Это конец Кубка Дэвиса. Очень жаль. Они продали душу турнира. Простите, мистер Дэвис", - написал Ноа в Твиттере.

На твит обратил внимание знаменитый российский теннисист, экс-первая ракетка мира и олимпийский чемпион-2000 Евгений Кафельников.

"И мы позволим этому случиться, мой друг? Конечно, нет! Мы посвятим себя тому, чтобы это не случилось", - ответил Кафельников Ноа.

По новому формату Кубок Дэвиса будет проходить в течение одной недели в ноябре. В нем примут участие 18 команд, которые сперва разыграют круговой турнир, по итогам которого определятся 8 четвертьфиналистов.