17:47 27 февраля | Теннис — Кубок Дэвиса

Янник Ноа: "Это конец Кубка Дэвиса"

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Известный французский теннисист, победитель "Ролан Гаррос"-1983 Янник Ноа скептически оценил изменения формата Кубка Дэвиса. Ранее ITF анонсировал реформирование турнира, существующего с 1900 года.

 
20 ноября 2016 года. Лондон. Футболист &quot;Барселоны&quot; и сборной Испании Жерар ПИКЕ (в центре), актер Кевин СПЕЙСИ и актриса Миранда ХАРТ на финале итогового турнира ATP между Новаком Джоковичем и Энди Маррэем.Пике и Кубок Дэвиса. Как футболист "Барселоны" меняет теннис

"Это конец Кубка Дэвиса. Очень жаль. Они продали душу турнира. Простите, мистер Дэвис", - написал Ноа в Твиттере. 

На твит обратил внимание знаменитый российский теннисист, экс-первая ракетка мира и олимпийский чемпион-2000 Евгений Кафельников.

"И мы позволим этому случиться, мой друг? Конечно, нет! Мы посвятим себя тому, чтобы это не случилось", - ответил Кафельников Ноа. 

По новому формату Кубок Дэвиса будет проходить в течение одной недели в ноябре. В нем примут участие 18 команд, которые сперва разыграют круговой турнир, по итогам которого определятся 8 четвертьфиналистов. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Santafe

Хахаха))) Кафельников))) одна фамилия смех вызывает)))))

00:04

Serenky25

"И мы позволим этому случиться, мой друг? Конечно, нет! Мы посвятим себя тому, чтобы это не случилось", - ответил Кафельников Ноа. ...И налил себе еще стопарик.

18:36 27 февраля

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