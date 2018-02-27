Янник Ноа: "Это конец Кубка Дэвиса"

Известный французский теннисист, победитель "Ролан Гаррос"-1983 Янник Ноа скептически оценил изменения формата Кубка Дэвиса. Ранее ITF анонсировал реформирование турнира, существующего с 1900 года.
"Это конец Кубка Дэвиса. Очень жаль. Они продали душу турнира. Простите, мистер Дэвис", - написал Ноа в Твиттере.
На твит обратил внимание знаменитый российский теннисист, экс-первая ракетка мира и олимпийский чемпион-2000 Евгений Кафельников.
"И мы позволим этому случиться, мой друг? Конечно, нет! Мы посвятим себя тому, чтобы это не случилось", - ответил Кафельников Ноа.
По новому формату Кубок Дэвиса будет проходить в течение одной недели в ноябре. В нем примут участие 18 команд, которые сперва разыграют круговой турнир, по итогам которого определятся 8 четвертьфиналистов.
Santafe
Хахаха))) Кафельников))) одна фамилия смех вызывает)))))
00:04
Serenky25
"И мы позволим этому случиться, мой друг? Конечно, нет! Мы посвятим себя тому, чтобы это не случилось", - ответил Кафельников Ноа. ...И налил себе еще стопарик.
18:36 27 февраля