Шамиль Тарпищев: "Планирую дать сыграть Хачанову с Джоковичем в Кубке Дэвиса"

Президент Федерации тенниса России и главный тренер сборной Шамиль Тарпищев рассказал, что планирует дать возможность Карену Хачанову сыграть против Новака Джоковича в матче Кубка Дэвиса. Матч Россия – Сербия пройдет в Сербии. Встречи первого круга Кубка Дэвиса будут сыграны 3 - 5 февраля 2017 года.

– В 20 лет выиграть турнир ATP равноценно подвигу, и это радость как для него, так и для всех любителей тенниса, и прежде всего нас, тренеров, – приводит слова Тарпищева ТАСС. – Поэтому мы с надеждой смотрим в будущее, у нас в команде хорошая конкуренция. Теперь планируем, что Карен сыграет в составе сборной в первом матче Кубка Дэвиса с сербами и получит возможность сразиться с первой ракеткой мира Джоковичем.