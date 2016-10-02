17:10 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Шамиль Тарпищев: "Планирую дать сыграть Хачанову с Джоковичем в Кубке Дэвиса"

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Президент Федерации тенниса России и главный тренер сборной Шамиль Тарпищев рассказал, что планирует дать возможность Карену Хачанову сыграть против Новака Джоковича в матче Кубка Дэвиса. Матч Россия – Сербия пройдет в Сербии. Встречи первого круга Кубка Дэвиса будут сыграны 3 - 5 февраля 2017 года.

– В 20 лет выиграть турнир ATP равноценно подвигу, и это радость как для него, так и для всех любителей тенниса, и прежде всего нас, тренеров, – приводит слова Тарпищева ТАСС. – Поэтому мы с надеждой смотрим в будущее, у нас в команде хорошая конкуренция. Теперь планируем, что Карен сыграет в составе сборной в первом матче Кубка Дэвиса с сербами и получит возможность сразиться с первой ракеткой мира Джоковичем.

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