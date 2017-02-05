14:25 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Шамиль Тарпищев: "Без двух составов нельзя выиграть Кубок Дэвиса"

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Президент ФТР, капитан мужской сборной России Шамиль Тарпищев отметил, что команде тяжело будет выиграть Кубок Дэвиса, пока не будет сформировано два равноценных состава. Накануне Россия проиграла Сербии в 1/8 финала турнира - 0:3.

- В команде отличный климат, и у этой сборной России очень хорошие перспективы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у сборной было два состава - без этого нельзя выиграть Кубок Дэвиса, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Учитывая, что мы выиграли юниорский Кубок Дэвиса, у нас хорошая перспектива. Есть несколько хороших игроков на подходе к сборной.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997690

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