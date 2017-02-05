Шамиль Тарпищев: "Без двух составов нельзя выиграть Кубок Дэвиса"

Президент ФТР, капитан мужской сборной России Шамиль Тарпищев отметил, что команде тяжело будет выиграть Кубок Дэвиса, пока не будет сформировано два равноценных состава. Накануне Россия проиграла Сербии в 1/8 финала турнира - 0:3.

- В команде отличный климат, и у этой сборной России очень хорошие перспективы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у сборной было два состава - без этого нельзя выиграть Кубок Дэвиса, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Учитывая, что мы выиграли юниорский Кубок Дэвиса, у нас хорошая перспектива. Есть несколько хороших игроков на подходе к сборной.