Российский теннисист раскритиковал кричавшего "Россия!" болельщика

Теннисист сборной России Даниил Медведев заявил, что российский болельщик, который в одиночку кричал "Россия!", не придавал позитивных эмоций во время матча Кубка Дэвиса против Белоруссии.

Сегодня в рамках матча плей-офф первой группы Кубка Дэвиса Медведев проиграл Илье Ивашко со счетом 6:7 (2:7), 4:6, Белоруссия сравняла счет во встрече – 1:1.

– Российский болельщик, который орал "Россия!", не давал мне никаких позитивных эмоций и вибраций, – приводит "РИА Новости" слова Медведева. – Я не хочу сказать, что он делает плохое. Но этот болельщик (своим криком) подавлял других зрителей. Они думали, что если будут кричать так же, то будут выглядеть как он, неумно. За белорусов болели лучше, более сплоченно. Я уверен, что сопернику это помогло сыграть хорошо.