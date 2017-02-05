Новак Джокович: "Мужской российский теннис ждет большое будущее"

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович после досрочной победы в матче первого круга Кубка Дэвиса с Россией (3:0 после двух дней) не поскупился на комплименты в адрес молодых российских игроков и капитана сборной России, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Сборная России очень молодая, и все ее игроки очень талантливые. Российский мужской теннис снова выходит на новый уровень после паузы, возникшей с уходом Николая Давыденко. Россию ждет хорошее будущее. Что касается Медведева и Хачанова, они большие молодцы. Они хорошо перемещаются по корту, обладают хорошей подачей, играют агрессивно, – сказал Джокович. – С самого первого дня пребывания России в Нише ощущалось, что между нашими странами теплые дружеские отношения. В этом велика заслуга капитана россиян Шамиля Тарпищева, который приложил немало усилий, чтобы наши команды воспринимали друг друга не только как соперников, но и как друзей.