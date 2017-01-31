Новак Джокович: "Игроков сборной России нельзя недооценивать"

Вторая ракетка мира, лидер сборной Сербии Новак Джокович на пресс-конференции перед матчем первого круга Кубка Дэвиса с Россией отметил, что игроки команды Шамиля Тарпищева хоть и молоды, но очень мастеровиты. Также серб выразил надежду, что он и его партнеры смогут одержать победу и выйти в следующий раунд.

"Игроки сборной России молоды, но очень мастеровиты. Их ни в коем случае нельзя недооценивать, потому что все они входят в Top-100 мирового рейтинга. Я искренне надеюсь, что мы будем готовы к сражению и сможем победить их", – приводит слова Джоковича Blic.

"Играть в Нише – большое удовольствие. Слышал, что здесь потрясающая атмосфера. И наши болельщики обязательно придадут нам дополнительных сил, – добавил вторая ракетка мира. – Я бы также хотел поприветствовать Ненада Зимонича на посту капитана, а еще поблагодарить Богдана Обрадовича за 11 лет плодотворного сотрудничества".

Компанию Джоковичу в сборной Сербии, напомним, составят Виктор Троицки, Душан Лайович и играющий капитан Ненад Зимонич, а в состав российской команды входят Карен Хачанов, Андрей Кузнецов, Даниил Медведев и Константин Кравчук.