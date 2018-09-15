Мирный и Василевский победили Хачанова и Рублева в матче Кубка Дэвиса, Белоруссия вышла вперед

Сборная Белоруссии вышла вперед в матче 1-го раунда плей-офф Кубка Дэвиса в группе 1. В противостоянии пар Максим Мирный и Андрей Василевский в двух сетах победили Карена Хачанова и Андрея Рублева.

Счет в противостоянии 2:1 в пользу белорусов. Накануне Хачанов победил Егора Герасимова, а Даниил Медведев уступил Илье Ивашко.

Команда, которая потерпит поражение, опустится в группу 2 Евро-африканской зоны.

Кубок Дэвиса

Группа 1

Плей-офф

Россия - Белоруссия - 1:2

Суббота

Максим Мирный/Андрей Василевский - Карен Хачанов/Андрей Рублев - 7:5, 6:3

Пятница

Карен Хачанов - Егор Герасимов - 7:6, 6:3

Даниил Медведев - Илья Ивашко - 6:7, 4:6