Мирный и Василевский победили Хачанова и Рублева в матче Кубка Дэвиса, Белоруссия вышла вперед

Сборная Белоруссии вышла вперед в матче 1-го раунда плей-офф Кубка Дэвиса в группе 1. В противостоянии пар Максим Мирный и Андрей Василевский в двух сетах победили Карена Хачанова и Андрея Рублева.
Счет в противостоянии 2:1 в пользу белорусов. Накануне Хачанов победил Егора Герасимова, а Даниил Медведев уступил Илье Ивашко.
Команда, которая потерпит поражение, опустится в группу 2 Евро-африканской зоны.
Кубок Дэвиса
Группа 1
Плей-офф
Россия - Белоруссия - 1:2
Суббота
Максим Мирный/Андрей Василевский - Карен Хачанов/Андрей Рублев - 7:5, 6:3
Пятница
Карен Хачанов - Егор Герасимов - 7:6, 6:3
Даниил Медведев - Илья Ивашко - 6:7, 4:6