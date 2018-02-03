Казахстан победил Швейцарию и вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана обыграла команду Швейцарии в матче 1/8 финала раунда Мировой группы Кубка Дэвиса.

В стретьей встрече Тимур Хабибулин и Александр Недовесов обыграли дуэт Марк-Андреа Хуслер/Лука Маргароли – 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3. Счет стал 3-0.

Завстра пройдут матчи Михаил Кукушкин (Казахстан) – Генри Лааксонен (Швейцария) и Дмитрий Попко (Казахстан) – Адриан Бодмер (Швейцария).

В четвертьфинале сборная Казахстана встретится с победителями матча между Канада – Хорватия.

Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса

Мировая группа

Парный разряд

1/8 финала

Казахстан – Швейцария

Тимур Хабибулин/Александр Недовесов – Марк-Андреа Хуслер/Лука Маргароли – 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3

Дмитрий Попко – Анри Лааксонен – 6:2, 7:6 (9:7), 3:6, 7:5

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Адриан Бодмер (Швейцария) – 3:6, 6:3, 6:2, 6:3