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13:06 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Фучович и Рублев откроют матч Кубка Дэвиса Венгрия - Россия


В Будапеште (Венгрия) прошла церемония жеребьевки матча плей-офф Мировой группы "Кубка Дэвиса" Венгрия – Россия, информирует официальный сайт ФТР.

В пятницу, 15 сентября, будут играть Мартон Фучович и Андрей Рублев, затем Аттила Балаж и Карен Хачанов. В субботу пройдет парный поединок, в котором встретятся Фучович – Балаж с российским дуэтом Даниил МедведевКонстантин Кравчук.

В воскресенье Фучович сыграет с Хачановым, а Балаж с Рублевым. Напомним, что во второй и третий день капитаны команд имеют право произвести замены.

Дополнительная информация

http://www.tennis-russia.ru/news/ftr/item_13565

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