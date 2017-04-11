Евгений Кафельников: "Венгрия - не худший вариант для России"

Вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников отметил, что жеребьевка матчей плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса сложилась благосклонно для сборной России.

По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник в Лондоне, россиянам в соперники достались венгры. Встреча, победитель которой получит право сыграть в элитном дивизионе Кубка Дэвиса в следующем сезоне, пройдет в Венгрии с 15 по 17 сентября.

– Надо сказать, что это – не худший вариант. Хотя на этой стадии слабых соперников не бывает, – цитирует "Р-Спорт" Кафельникова. – За выход в Мировую группу борются все. Я думаю, что какой-то перевес будет у нашей сборной, но не такой однозначный. Безусловно, нужно будет выставлять сильнейший состав. Я очень надеюсь, что ребята будут в хорошей форме, и мы в следующем году будем играть в Мировой группе.