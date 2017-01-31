Андрей Кузнецов: "Я обыгрывал Троицки раньше, но не значит, что обыграю его снова"

Вторая ракетка России Андрей Кузнецов на пресс-конференции перед матчем первого круга Кубка Дэвиса с Сербией отметил, что ему и его партнерам по команде понравилось в Нише, и выразил надежду, что сборной России удастся как можно лучше подготовиться к предстоящему в конце недели противостоянию.

– Я хорошо знаю Виктора Троицки, мы играли с ним. Но, хотя я и обыгрывал его раньше, это вовсе не означает, что сейчас это произойдет снова. Посмотрим. Мы довольны условиями в зале в Нише. И город, насколько мы успели его осмотреть, нам понравился. Надеемся подготовиться к матчу как можно лучше, – приводит слова Кузнецова Blic.