Роджер Федерер - самый дорогой бренд среди спортсменов

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг спортивных брендов. По итогам 2017 года самым дорогим имененм среди спортсменов стал бренд Роджера Федерера. Швейцарского теннисистка оценили в 37,2 миллиона долларов.
На втором месте в рейтинге - игрок "Кливленда" Леброн Джеймс (33,4 миллиона), на третьем - завершивший карьеру Усэйн Болт (27,0). Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 37,2 миллиона долларов
2. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 33,4
3. Усэйн Болт (Ямайка, лёгкая атлетика) – 27,0
4. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 21,5
5. Фил Микельсон (США, гольф) – 19,6
6. Тайгер Вудс (США, гольф) – 16,6
7. Вират Кохли (Индия, крикет) – 14,5
8. Рори Макилрой (Великобритания, гольф) – 13,6
9. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 13,5
10. Стеф Карри (США, баскетбол) – 13,4
- Леброн Джеймс
- Кливленд Кавальерс
- Стефен Карри
- Роджер Федерер
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Усэйн Болт
- Тайгер Вудс
Бней Иегуда
lisenkoff Это потому что ты полный ноль в этом?))
18:02
баламошка
В доме Кристинки сегодня бьётся посуда и флакончики женских духов)
17:53
shpasic
а где же Сэрина?!
17:44
lisenkoff
когда я вижу 7. Вират Кохли (Индия, крикет) – 14,5, я полностью уверен, что этот рейтинг гуамоно
17:38