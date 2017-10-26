Роджер Федерер - самый дорогой бренд среди спортсменов

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг спортивных брендов. По итогам 2017 года самым дорогим имененм среди спортсменов стал бренд Роджера Федерера. Швейцарского теннисистка оценили в 37,2 миллиона долларов.

На втором месте в рейтинге - игрок "Кливленда" Леброн Джеймс (33,4 миллиона), на третьем - завершивший карьеру Усэйн Болт (27,0). Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 37,2 миллиона долларов

2. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 33,4

3. Усэйн Болт (Ямайка, лёгкая атлетика) – 27,0

4. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 21,5

5. Фил Микельсон (США, гольф) – 19,6

6. Тайгер Вудс (США, гольф) – 16,6

7. Вират Кохли (Индия, крикет) – 14,5

8. Рори Макилрой (Великобритания, гольф) – 13,6

9. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 13,5

10. Стеф Карри (США, баскетбол) – 13,4