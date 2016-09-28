Александр Зверев-старший: "Саша еще не готов к ровным выступлениям"

Бывший теннисист сборной СССР Александр Зверев-старший подчеркнул, что он и его сын не обращают внимания на разговоры о большом потенциале теннисиста. Александр Зверев-младший, представляющий Германию, выиграл на днях турнир в Санкт-Петербурге, а в рейтинге ATP поднялся на 24-е место.

- Журналисты часто поднимают ажиотаж там, где он совершенно не нужен, - сказал Зверев-старший. - То, что Саша принадлежит к "new generation" – новому поколению, спорить не приходится. Он уже выигрывал юниорский Australian Open, выступал в финале турниров АТР-250 в Ницце и АТР-500 в Халле, побеждал Роджера Федерера – этого у него не отнять. Но говорить о том, что он является потенциальной первой ракеткой мира, пока не стоит. Для этого нужно очень много работать и хорошо играть на протяжении всего сезона. Один, пусть даже выигранный турнир, не сделает тебя номером 1.

К ровным же выступлениям на протяжении длительного периода Саша еще не готов. Даже в этом сезоне он хорошо смотрелся только шесть месяцев, потом у него наступил спад. Сын еще очень молод и выдержать 10 месяцев подряд на хорошем уровне пока не может. Когда это произойдет, можно думать о каком-то скачке в рейтинге. (Владимир РАУШ)

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