Юсков - пятый после двух дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье

Россиянин Денис Юсков занимает пятое место после двух дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье. Спортсмен стал восьмым на дистанции 5000 м, а ранее занял третье место на дистанции 500 м. Лидирует голландец Свен Крамер.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Классическое многоборье
5000 м
1. Крамер (Голландия) – 6.10,58
2. Блокхуйзен (Голландия) – 6.16,86
3. Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.20,17
4. Джованни (Италия) – 6.21,78
5. Б. Свингс (Бельгия) – 6.21,80
6. Д. де Врис (Голландия) – 6.23,00...
8. ЮСКОВ (Россия) – 6.26,89...
12. СИНИЦЫН (Россия) – 6.33,02...
17. ТРОФИМОВ (Россия) – 6.39,71
Положение после двух дистанций
1. Крамер (Голландия) – 73,868
2. Блокхуйзен (Голландия) – 74,116
3. Лунде Педерсен (Норвегия) – 74,747
4. Джованни (Италия) – 75,128
5. ЮСКОВ (Россия) – 75,129
6. Б. Свингс (Бельгия) – 75,510...
12. СИНИЦЫН (Россия) – 76,412...
15. ТРОФИМОВ (Россия) – 76,881