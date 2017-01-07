Юсков - пятый после двух дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье

Россиянин Денис Юсков занимает пятое место после двух дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье. Спортсмен стал восьмым на дистанции 5000 м, а ранее занял третье место на дистанции 500 м. Лидирует голландец Свен Крамер.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Классическое многоборье

5000 м

1. Крамер (Голландия) – 6.10,58

2. Блокхуйзен (Голландия) – 6.16,86

3. Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.20,17

4. Джованни (Италия) – 6.21,78

5. Б. Свингс (Бельгия) – 6.21,80

6. Д. де Врис (Голландия) – 6.23,00...

8. ЮСКОВ (Россия) – 6.26,89...

12. СИНИЦЫН (Россия) – 6.33,02...

17. ТРОФИМОВ (Россия) – 6.39,71

Положение после двух дистанций

1. Крамер (Голландия) – 73,868

2. Блокхуйзен (Голландия) – 74,116

3. Лунде Педерсен (Норвегия) – 74,747

4. Джованни (Италия) – 75,128

5. ЮСКОВ (Россия) – 75,129

6. Б. Свингс (Бельгия) – 75,510...

12. СИНИЦЫН (Россия) – 76,412...

15. ТРОФИМОВ (Россия) – 76,881