Воронина стала третьей на дистанции 5 000 м в Польше

Россиянка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 5 000 м на этапе Кубка мира в Польше. Победительницей стала Эсме Виссер из Голландии, второе место у Изабеллы Вайдеманн из Канады.

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

5 000 м

1. Эсме Виссер (Голландия) – 7.05,188

2. Изабелла Вайдеманн (Канада) – 7.06,190

3. Наталья Воронина (Россия) – 7.08,686

4. Ивана Блонден (Канада) – 7.10,,220

5. Мартина Сабликова (Чехия) – 7.11,268

6. Марина Зуева (Белоруссия) – 7.12,982…

8. Евгения Лаленкова (Россия) – 7.22,472​