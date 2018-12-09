Воронина стала третьей на дистанции 5 000 м в Польше

Россиянка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 5 000 м на этапе Кубка мира в Польше. Победительницей стала Эсме Виссер из Голландии, второе место у Изабеллы Вайдеманн из Канады.
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Женщины
5 000 м
1. Эсме Виссер (Голландия) – 7.05,188
2. Изабелла Вайдеманн (Канада) – 7.06,190
3. Наталья Воронина (Россия) – 7.08,686
4. Ивана Блонден (Канада) – 7.10,,220
5. Мартина Сабликова (Чехия) – 7.11,268
6. Марина Зуева (Белоруссия) – 7.12,982…
8. Евгения Лаленкова (Россия) – 7.22,472
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2018-2019/events/2379_201_1/
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