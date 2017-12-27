Тренер рассказал о причинах пропуска Кулижниковым дистанции 1000 м на чемпионате России

Тренер российского конькобежца Павла Кулижникова Дмитрий Дорофеев сказал, что его подопечный не выступил на дистанции 1000 метров на чемпионате России из-за того, что его решили поберечь перед ключевыми стартами сезона. Спортсмен стал победителем на дистанции 500 метров, но пропустил свою профильную "тысячу".

- С Кулижниковым все в порядке, мы его поберегли, - цитирует "Р-Спорт" Дорофеева. - Когда чуть-чуть отсутствует мотивация на таких стартах, есть риск получить травму. "Пятисотку" он хотел пробежать, и, в принципе, результат достойный, и на ноге в техническом плане он стал лучше концентрироваться.

Специалист отметил, что у конькобежцев после высотных этапов Кубка мира все еще идет акклиматизация.

Временная в том числе: перестраиваемся на свой часовой пояс. Поэтому те, кто бежал высотные этапы Кубка мира, сейчас готовы, так скажем, 50 на 50. Ну и после четырех этапов Кубка мира поднакопилась усталость.

Чемпионат России - важный момент, но, зная специфику этого сезона, мы предполагали, что лидеры будут не в самой лучшей форме, хотя ту же "пятисотку" ребята неплохо сбегали.