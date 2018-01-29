СКР утвердил мировые рекорды конькобежца Юскова и женской сборной России в спринте

Совет Международного союза конькобежцев (СБР) утвердил мировые рекорды россиянина Дениса Юскова на дистанции 1500 метров и женской сборной России в командном спринте, информирует пресс-служба СБР. Юсков установил рекорд мира в Солт-Лейк-Сити, его результат – 1 минута 41,02 секунды.

Россиянки Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Елизавета Казелина дважды обновили мировой рекорд. Сначала они быстрее всех преодолели дистанцию в ноябре на этапе Кубка мира в голландском Херенвене (1.26,62), а потом – в декабре на этапе Кубка мира в Калгари (1.24,84).