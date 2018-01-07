Руслан Мурашов: "Чувствовали себя как "дрим тим" в командном спринте"

Российский конькобежец Руслан Мурашов отметил, что действительно чувствовал себя частью "команды мечты" в командном спринте на чемпионате Европы в Коломне. Он также добавил, что трибуны во время турнира были сумасшедшие.

Отметим, что Мурашов вместе с Павлом Кулижниковым, Денисом Юсковым и Алексеем Есиным взял золото в командном спринте.

– Наверное, действительно чувствовали себя "дрим тим". "Тим" у нас в любом случае очень хорошая, и если работать над этим видом программы постоянно в таком составе, можно сказать, есть шанс стать непобедимыми, – приводит "Р-Спорт" слова Мурашова. – Мне было немного дискомфортно перед Юсковым, что он отстал, так как я разогнался, хотя договаривались, что сильно гнать не буду. Чувствую себя виноватым. Трибуны были сумасшедшие, не думал, что столько будет людей на командных видах.

Физически я чувствую себя нормально, если бы не травма, после 40 м на "пятисотке" почувствовал прострел в паху, стало больно. На адреналине побежал, но было больно, травма не дала ускориться дальше. Я сейчас в рабочем состоянии, пиковая форма, надеюсь, будет на Олимпиаде.