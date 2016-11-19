10:24 | КОНЬКИ

Россиянки финишировали третьими в командной гонке в Нагано

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Сборная России по конькобежному спорту завоевала бронзу в командной гонке на втором этапе Кубка мира-2016/17 в Нагано. Команда выступала в составе Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной, Екатерины Шиховой и Ольги Граф. Первыми в забеге стали голландские спортсменки, вторыми - японки.

На первом этапе в Харбине россиянки показали второй результат. Гонку тогда также выиграла сборная Голландии.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка

1. Голландия (Ленстра, де Йонг, Йолинг, Вюст) - 2,58,69

2. Япония (М. Такаги, Н. Такаги, Сато, Осигири) - 2,59,74

3. РОССИЯ (ВОРОНИНА, КАЗЕЛИНА, ГРАФ, ШИХОВА) - 3,02,80

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Материалы REN-TV

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