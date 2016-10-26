Павел Кулижников: "Не могу штамповать каждый старт, как последний"

Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников в интервью "СЭ" подчеркнул, что не испытывает разочарования от того, что не смог победить на дистанции 500 м на Кубке Шавырина. 22-летний конькобежец стал вторым, уступив партнеру по команде Руслану Мурашову.

– О чем говорят показанные вами на Кубке Шавырина результаты?

– Для меня главным было не время, а то, как я бежал. Хотелось вспомнить ощущения, которые были в прошлом сезоне, немного поволноваться. Все идет своим чередом. Хотя некоторые после пятисотки спрашивали: "Ну, как же так? Второе место"... Так я ведь не терминатор! Всякое бывает. Не могу штамповать каждый старт, как последний. А разрешения на терапевтическое использование каких-нибудь жестких энергетиков у меня нет. Шучу. Просто навеяло. Некоторые иностранцы ведь тут же ринулись писать мне: "Мельдоний запретили, вот ты и бегать не можешь. Ха-ха". Ребята, ну почему вы такие злые?

– Как-то вы говорили, что совершенно не боитесь проиграть – и это одно из ваших преимуществ. Какие все-таки ощущения были после пятисотки? Неужели не было досады после того, как Руслан Мурашов обыграл вас?

– Это же спорт. Сегодня ты был слабее, что тут сделаешь? И я не испытываю разочарования и уж тем более зависти. Я сделал, что мог. Этого хватило до второго места. Значит, мне надо больше работать. И как же хорошо, что у нас есть такая конкуренция. Если мы продолжим в том же духе, поставим весь мир на уши. На 500 м мы конкурируем с Русланом, на 1000 м – с Денисом Юсковым. Если все рекорды и призовые места останутся за нами, русскими ребятами, это будет божественно. У нас подобралась отличная компания.

– Вы с Мурашовым – друзья?

– Безусловно. Уже лет 8 общаемся и отношения у нас очень близкие. (Владимир ИВАНОВ)